Италия

Дженоа оказался сильнее Кальяри в 23-м туре итальянской Серии А.

В очередном туре Дженоа принимал на своем поле Кальяри.

Исход встречи решил вышедший на замену еще в первом тайме Горан Пандев. 36-летний футболист забил единственный гол и принес своей команде победу.

Обзор матча:

Дженоа — Кальяри 1:0

Гол: Пандев, 43.

Дженоа: Перин — Бираски, Сумаоро, Масьелло — Кришито, Шене (Анкерсен, 53), Радованович, Стураро, Гильоне (Пандев, 39) — Санабрия, Пинамонти (Кассата, 75).

Кальяри: Краньо — Пеллегрини, Пизакане, Клаван (Перейро, 77), Каччаторе (Маттьелло, 24) — Ионицэ, Нандес, Наингголан, Жоао Педро, Фараго (Валукевич, 15) — Симеоне.

Предупреждения: Пинамонти, Радованович, Стураро — Симеоне, Наингголан, Маттьелло, Перейра, Нандес.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.