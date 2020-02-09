Италия

Завершились очередные матчи 23-го тура чемпионата Италии.

После побед Лечче и Сампдории в 23-м туре Серии А, Брешии и Дженоа, чтобы сохранить хорошие шансы на то, чтобы в ближайшее время покинуть зону вылета, также нужно было брать по три очка.

Задуманное удалось лишь Дженоа, которая благодаря единственному голу Пандева продлила безвыигрышную серию Кальяри до девяти туров. А вот Брешия упустила победу над Удинезе, пропустив в компенсированное время от Де Поля.

Брешия — Удинезе 1:1

Голы: Бизоли, 81 — Де Поль, 90+2.

Брешия: Йоронен — Мартелла, Чансельор, Чистана, Сабелли — Дессена (Бьярнасон, 68), Тонали, Шпалек (Змргал, 59), Бизоли — Балотелли (Доннарумма, 85), Айе.

Удинезе: Муссо — Де Майо, Трост-Эконг, Нюйтинк — Сема (Зегелаар, 79), Фофана, Яяло (Мандрагора, 52), де Пауль, Ларсен — Лазанья (Несторовски, 72), Окака Чука.

Предупреждения: Яяло, Сема, Фофана.

Дженоа — Кальяри 1:0

Гол: Пандев, 43.

Дженоа: Перин — Бираски, Сумаоро, Масьелло — Кришито, Шене (Анкерсен, 53), Радованович, Стураро, Гильоне (Пандев, 39) — Санабрия, Пинамонти (Кассата, 75).

Кальяри: Краньо — Пеллегрини, Пизакане, Клаван (Перейро, 77), Каччаторе (Маттьелло, 24) — Ионицэ, Нандес, Наингголан, Жоао Педро, Фараго (Валукевич, 15) — Симеоне.

Предупреждения: Пинамонти, Радованович, Стураро — Симеоне, Наингголан, Маттьелло, Перейра, Нандес.

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