Италия

По крайней мере до лета "сенаторы" Ювентуса будут всеми силами помогать Маурицио Сарри.

На встрече руководства Ювентуса с Маурицио Сарри и представителями команды игроки поддержали тренера — сообщает Gazzetta dello Sport.

Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини, представлявшие команду, заявили, что, несмотря на сложный характер Сарри и несогласие с некоторыми его методами работы, команда решила поддержать тренера, чтобы разногласия внутри коллектива не помешали "старой синьоре" добиться поставленных целей.

После 23-го тура в чемпионате Ювентус делит первое-второе места с Интером, уступая «змеям» по разнице забитых и пропущенных мячей, в четверг, 13 февраля, сыграет в полуфинале Кубка Италии против Милана, а в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с Лионом. В планы Ювентуса входят победы во всех трех турнирах.

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