Италия

Грек прокомментировал победу над миланским клубом.

Защитник Наполи Костас Манолас поделился своими впечатлениями от матча с Интером (1:0) в Кубке Италии.

"После тяжелого домашнего поражения от Лечче мы провели великолепный поединок, и все игроки заслуживают похвалы.

Мы добились успеха в матче с сильной командой, которая борется за скудетто. Шансы по-прежнему 50-50, потому что Интер – прекрасная команда, они будут пытаться играть в свою игру, поэтому нам также нужна победа.

Мы работали над действиями в защите и смогли улучшить этот компонент", – рассказал Манолас в интервью порталу Football Italia.

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