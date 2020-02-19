Италия

Нападающий Леонардо Паволетти перенес еще одну операцию.

Форвард Кальяри Леонардо Паволетти проведет еще 6 месяцев вне игры — сообщил официальный сайт клуба с Сардинии.

Едва восстановившись после предыдущего разрыва связок левого колена, повлекшего за собой полгода вне игры, Паволетти снова лег «под нож» профессора Кристиана Финка в клинике Hochum в австрийском Инсбруке.

По слухам, распространившимся в Италии, к рецидиву травмы привела драка с одноклубником, однако клуб в своем официальном пресс-релизе это опроверг.

31-летний Паволетти, дебютировавший а национальной сборной Италии в 2019 году (1 матч, 1 гол), выступал за Юве Стабию (8 матчей во всех турнирах, 0 голов), Виртус Ланчиано (36, 16), Сассуоло (50, 13), Варезе (39, 24), Дженоа (46, 25), Наполи (10, 0) и Кальяри (69, 29).

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