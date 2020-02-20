Италия

Турецкий полузащитник поможет Милану в 25 туре Серии А.

Хакан Чалахноглу должен успеть восстановиться к матчу против Фиорентины, сообщает Football Italia.

Напомним, турецкий полузащитник пропускал поединок против Торино из-за мышечного повреждения.

Чалханоглу в этом сезоне отыграл 23 поединка, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Начало матча Фиорентина — Милан, который состоится в субботу, 22 февраля, запланировано на 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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