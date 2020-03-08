Италия

Причиной расставания с хорватом стало не согласованное с клубом интервью.

Звонимир Бобан накануне был отправлен в отставку с поста руководителя футбольного отдела Милана.

"Я не знал, что я в Северной Корее. В декабре клуб закрыл сделку с Ральфом Рангником. Могу пожелать ему всего наилучшего", — цитирует слова Бобана в интервью Il Giornale журналист Даниэле Лонго.

При этом Милан хочет сохранить в руководстве клуба технического директора Паоло Мальдини. Интересно, что итальянец ранее высказывал мнение о том, что Ральф Рангник не подходит "россонери".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.