Италия

Сергей Шевченко — о вынужденной паузе в чемпионате Италии и способах разрешения этой проблемы

Всё действительно серьёзно. Вечером 9 марта Джузеппе Конте, премьер-министр Италии, выступил по телевидению. В прямом эфире он заявил, что расширяет карантинные меры (ранее касавшиеся Ломбардии и еще ряда "проблемных" регионов) на всю территорию страны. Продлятся они как минимум до 3 апреля и включают в себя ограничения передвижения между городами, закрытие школ с университетами, а также немедленную остановку всех спортивных соревнований.

"Собираюсь принять меры, которые можно обобщить выражением: "Я остаюсь дома". Италия будет защищённой территорией. Нет резона для продолжения спортивных мероприятий. Говорю также о футбольном чемпионате, и все болельщики должны принять это к сведению", – заявил премьер-министр.

Будем честны: к этому шло. В недавнем тексте о влиянии коронавируса на чемпионат Италии мы предполагали, что спусковым крючком может стать заражение кого-то из футболистов Серии А, но хватило и общей ситуации в стране. Количество заразившихся итальянцев достигло уже 9172 человек (463 летальных исхода), и с каждым днём эти цифры растут. К тому же, среди заболевших есть люди из мира футбола, пусть и не имеющие прямого отношения к элитному дивизиону. Так, коронавирусом заразился Маурицио Рулло – президент Новары, клуба Серии С. Обнаружили заразу и у Алессандро Фавалли, игрока Реджаны, другой команды из той же лиги (к слову, это сын Джузеппе Фавалли, известного в прошлом футболиста).

Компромиссный вариант с игрой без зрителей трещал по швам ещё в воскресенье. Примером фирменного итальянского бардака стала история с задержкой матча Парма – СПАЛ, когда арбитр увёл уже размявшихся и готовых начать встречу игроков в раздевалки, потому что за минуту до старта поступил звонок из министерства спорта с рекомендацией отложить игру.

Собственно, уже тогда наметилась диспозиция: министр спорта Винченцо Спадафора и глава профзоюза футболистов Дамиано Томмази жёстко высказались за паузу в чемпионате, чтобы не подвергать риску здоровье игроков. Против выступало руководство Серии А, что в целом соответствовало интересам клубов. Аккурат на вторник было намечено внеочередное заседание Федерации футбола Италии, где собирались рассмотреть этот вопрос. Пауза в чемпионате выглядела неизбежной, ведь Томмази пригрозил забастовкой футболистов – вот уж традиционно итальянский способ давления. Выступление премьер-министра лишь расставило точки над i.

Матчи при пустых трибунах действительно выглядели неестественно, особенно если говорить о важнейшем поединке Ювентус – Интер, который во многом определял шансы "нерадзурри" на чемпионство. Что за Кальчо без песен тифози и их эмоциональной реакции на происходящее? Даже в трансляции, где операторы, играя крупными планами, всеми силами пытались не ловить в кадр пустые сидения, не покидало ощущение, что перед глазами – контрольные матчи где-нибудь за пределами Италии.

Другой вопрос, что относительно гладкий календарь со сдвигом туров на одну неделю летит в тартарары. Закончить сезон адекватным образом уже точно не удастся.

Что теперь?

Даже в наиболее благоприятном варианте, если карантин продлится ровно до 3 апреля, из расписания выпадают два уик-энда (третий изначально был забронирован на матчи сборных). Добавляем, что до сих пор "висят" четыре несыгранных матча 25-го тура и ответные полуфиналы Кубка Италии. Как всё это собираются разруливать? Официальной информации на этот счёт пока немного, есть лишь наиболее логичные предположения, которые так или иначе зависят от обстоятельств.

Вариант №1. Быстро всё успеть

Наиболее оптимальный. Если карантин действительно закончится 3 апреля, то у итальянцев будет теоретическая возможность устроить спринтерский забег, проводя по два тура в неделю. До конца чемпионата осталось 12 туров, которые худо-бедно умещаются в апрель-май. Будет сложно, со сверхплотным календарём, зато никаких "долгоиграющих" проблем. Но есть оговорки. Во-первых, отложенные игры 25-го тура. Во-вторых, участие ряда команд в еврокубках. В-третьих, Кубок Италии, который в таком случае может быть даже перенесён на август – этот турнир, объективно, не считается приоритетным. Впрочем, настоящая проблема в другом: динамика распространения коронавируса ни разу не оптимистична. Нет никакой гарантии, что через месяц правительство Италии вернёт страну к привычному образу жизни.

Вариант №2. Перенести Чемпионат Европы

Похоже, самый реалистичный. Проведение Евро под угрозой, ведь коронавирусом болеют не только в Италии, но и в других странах Европы, пускай пока что не так массово. Об этом уже начинают говорить официальные лица – в частности, Томмази не исключает, что УЕФА пойдёт на такой шаг в целях безопасности. Если Чемпионат Европы будет перенесён на 2021 год, то у Серии А образуется пространство для манёвра. Появляется возможность доиграть сезон летом: в июне или даже июле. Соответственно, в интересах итальянских футбольных властей добиваться переноса Евро, так что стоит ждать от Италии соответствующего запроса в УЕФА. Но, опять-таки, упираемся в нефутбольную область: что будет с вирусом? Есть распространённая среди врачей точка зрения, что коронавирус, как и любой другой вирус такого типа, ослабевает при высокой температуре, и поэтому к лету ситуация должна улучшиться. Хорошо, если так.

Вариант №3. Коллапс

Очень нежелательный. Если текущий розыгрыш Серии А не будет завершён хотя бы к середине лета, это приведёт к непредсказуемым последствиям. Поскольку никаких норм в регламенте на этот счёт не предусмотрено, здесь есть простор для фантазии и самых апокалиптических сценариев: неразыгранный "скудетто" (ох, как Лацио возмутится), определение участников еврокубков по текущим местам в таблице, временное расширение до 22 участников, чтобы не обижать лидеров Серии В… "Вирусный" кризис показал, что бардак – устойчивое состояние, в котором живёт итальянский футбол, и какие-то неожиданные повороты нас наверняка ещё ожидают, но до такого, хочется верить, не дойдёт.

А что с еврокубками?

Ювентус, Аталанта, Наполи, Интер, Рома – целых пять команд выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Пока нет никаких запретов, благо командам не запретили тренироваться. Домашние матчи планируется играть в Италии без зрителей, но рано успокаиваться. Так, Интер уже отзаявил свою "молодёжку" из Юношеской лиги УЕФА, хотя та дошла до 1/8 финала. Рискнут ли пойти дальше и отозвать первую команду? Ладно ещё миланские "нерадзурри" и, объективно, второстепенный турнир, но что делать Аталанте, у которой лучший сезон в истории? Здесь уже придётся импровизировать УЕФА. Возможными решениями могут быть переносы итальянских матчей на нейтральные поля в другие страны или даже проведение стадий с участием итальянских команд в один матч на поле соперника и без зрителей. Проблема в том, что на внедрение таких извращений регламента осталось немного времени – первые матчи 1/8 финала ЛЕ уже в четверг.