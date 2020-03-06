Италия

Сергей Шевченко — о вирусе, переносах, ограничениях и последствиях.

От темы коронавируса не скроешься, даже если читать исключительно СМИ, пишущие о футболе. Ситуация с его распространением неизбежно влияет на проведение спортивных соревнований. В первую очередь пострадала Италия, хотя в соседней Швейцарии чемпионат также приостановлен. Разбираемся, что к чему, благо на этой неделе ситуация с календарём Серии А наконец-то прояснилась.

Почему такая реакция?

Италия – эпицентр вспышки коронавируса в Европе. На сегодняшний день там зафиксированы уже более 3800 случаев заражения и 148 летальных исходов. Больше – только в Китае и Южной Корее. Почти столько же – в Иране. Вирус имеет относительно высокий показатель смертности (около 2%, что существенно выше, чем у обычного гриппа), и его тяжело переносят люди в возрасте, у которых априори ослаблен иммунитет. Актуальное замечание для "пожилой" Италии, где пятая часть населения уже перевалила за 65 лет.

Всё это вкупе с повсеместной раскруткой темы вируса заметно встревожило итальянцев. Примета времени: пустые полки в супермаркетах и опустевшие улицы туристических городов вроде Милана и Венеции. Вспышка коронавируса случилась именно на Севере Италии: Ломбардия – 2251 заболевший, Венето – 407, Эмилия-Романья – 698. Но отдельные заболевшие появились уже во всех регионах вплоть до Сицилии и Сардинии. Вот здесь можно посмотреть обновляющуюся карту, всё очень наглядно.

Власти активно реагируют. По всей Италии закрыты на карантин школы и вузы. Закрыт для посещения ряд достопримечательностей вроде Миланского собора. Изолированы около десяти населённых пунктов на Севере страны. Министерство здравоохранения выпустило рекомендации: людям старше 75 лет желательно оставаться дома, а всем итальянцам – воздержаться от рукопожатий и объятий с поцелуями (спасибо, что не запретили пиццу, вино и эспрессо).

Разумеется, ограничения коснулись массовых мероприятий. Показ новой коллекции Армани прошёл без зрителей, Венецианский карнавал завершился досрочно, а уже два тура Серии А получились неполноценными – матчи отменяли в проблемных регионах.

Что куда перенесли?

Итак, суммируем. Пострадали: 25-й тур, где были отменены четыре матча (Интер – Сампдория, Аталанта – Сассуоло, Верона – Кальяри и Торино – Парма) и 26-й тур, недосчитавшийся сразу пяти матчей (Ювентус – Интер, Парма – СПАЛ, Милан – Дженоа, Сампдория – Верона, Удинезе – Фиорентина и Сассуоло – Брешиа). Кроме того, выпали ответные полуфиналы Кубка Италии (Ювентус – Милан и Наполи – Интер).

Процесс отмены матчей был сложным и хаотичным, поскольку ситуация быстро менялась, а интересы государства противоречили интересам футбольной лиги и влиятельных клубов. Для сравнения, в Серии В поступили значительно проще, сыграв ряд матчей при пустых трибунах ("провисла" только игра Асколи – Кремонезе). В элите из-за нежелания играть без зрителей тянули до последнего, что привело к неприятным коллизиям: команды узнавали об отмене матчей менее, чем за сутки. Так, Милан уже прибыл в Турин играть поединок Кубка, но, как оказалось, съездил вхолостую. А каково болельщикам? Известна история чилийского поклонника "россонери", который преодолел 13 тысяч километров ради матча с Дженоа. Хорошо, что его пост в твиттере заметил Давиде Калабрия, подаривший ему футболку с автографом.

Тянуть время дальше и переносить очередной тур стало невозможным. Когда играть все пропущенные матчи, если сразу по окончании сезона начинается Чемпионат Европы? Клубы, не желавшие терять прибыль, до последнего избегали закрытых трибун, но в ситуации, когда власти издали соответствующий указ, деваться было некуда. Как минимум до 3 апреля Серия А играет без зрителей.

Расписание тоже изменилось. В ближайший уик-энд сыграют пять матчей 26-го тура, включая многострадальную игру Ювентуса с Интером. Увы, центральный поединок второго круга состоится без болельщиков. Тихонько порадоваться может разве что Антонио Конте – его не освистают в Турине.

Важно понять, что остальные туры сдвинулись на неделю. К примеру, 27-й тур, который должен был проходить сейчас, пройдёт 14-15 марта, 28-й тур – неделей позже (21-22 марта) и так далее. Перенесённые матчи 25-го тура состоятся посреди недели, 18 марта, кроме поединка Интер – Сампдория из-за участия "нерадзурри" в Лиге Европы. Этому матчу ещё предстоит найти удобную дату.

Отдельная тема – Кубок Италии, где нужно сыграть ответные полуфиналы и финал. Здесь ясности пока нет. Похоже, что финал, изначально намеченный на 13 мая, в эту дату не состоится (его даже было перенесли на 20 мая, чтобы 13-го сыграть матчи 26-го тура, но затем переиграли и этот вариант).

Добавляет сложности тот факт, что с 15 мая Стадио Олимпико, где должен состояться финал, перейдёт в распоряжение УЕФА, поскольку это один из стадионов, принимающих Евро. Возможно, игру перенесут в другой город. "Туттоспорт" пишет о дивном варианте завершения Кубка "финалом четырёх", но это было бы слишком даже для Италии, ведь первые матчи 1/2 финала уже сыграны, и Наполи, к примеру, имеет преимущество (победа 1:0 в гостях над Интером). Ключевой вопрос – успеют ли вовремя закончить с полуфиналами.

Ограничения для футболистов?

Раз уж обычным гражданам не рекомендуют жать друг другу руки, то у футболистов всё куда жёстче. Итальянская федерация спортивной медицины разослала в клубы Серии А документы с правилами, предупреждающими распространение коронавируса. Там, помимо стандартных гигиенических предписаний, есть весьма любопытные нормы.

В частности, игрокам запрещается есть в раздевалке, а также пить из одной бутылки или стакана – бутылки теперь должны быть именными. Футболистам необходимо уточнять у своих близких, имели ли те контакты с людьми, вернувшимися из "опасных" регионов, а самим желательно избегать "лишних" контактов с обществом – например, не ходить в ночные клубы.

"Социальных" ограничений вообще много. Так, все интервью теперь – строго через один, заранее продезинфициованный микрофон. Более того, от игроков требуют избегать физического контакта с болельщиками. Значит, никаких автографов и селфи. Если же футболист обнаружил у себя симптомы острого респираторного заболевания, ему необходимо изолировать себя от команды и сообщить об этом как клубному врачу, так и докторам федерации.

Какие последствия?

"Сезон уже скомкан", — верно охарактеризовал Джузеппе Маротта, спортивный директор Интера. "Нерадзурри" возмущались больше всех. Им не позавидуешь, ведь два матча перенесены, а команда играет параллельно в трёх турнирах, что усложняет формирование обновлённого календаря. Серия переносов может привести к тому, что в мае у "интеристов" будет перегруженный график, что может повлиять уже на турнирные расклады, да и сейчас команда по очкам неизбежно отстаёт от лидеров.

Положение можно было бы облегчить, успей пройти матч с Ювентусом, ведь Пьемонт, хоть и находится на Севере Италии, но не относится к проблемным регионам. Игру после долгих "переобуваний" (планировали сыграть без зрителей в назначенный срок) всё равно перенесли, что вызвало оживлённую полемику. Стивен Чжан, владелец Интера, разразился гневной тирадой в адрес Паоло Даль Пино, президента Серии А, обозвав того "самым большим клоуном, которого я когда-либо видел". За Даль Пино вступились журналисты, за Чжана – фанаты "нерадзурри". В общем, было горячо.

Не позавидуешь Аталанте, у которой сразу после двух ключевых матчей с Валенсией (к слову, ответный четвертьфинал тоже пройдёт без зрителей, хоть это и Испания) и Лацио – перенос игры с Сассуоло. Четыре команды (Верона, Парма, Сампдория и Сассуоло) на две недели остались без игровой практики, что также может сказаться на их результатах.

Куда сложнее локальных проблем отдельных команд – ближайшее будущее чемпионата Италии (да и всего европейского футбола в контексте Евро-2020). Очень даже вероятно, что запрет на посещение спортивных матчей продлится и после 3 апреля вплоть до конца сезона. Хуже того, итальянские СМИ сходятся во мнении, что в случае обнаружения коронавируса у кого-либо из футболистов Серии А, тренерского штаба или арбитров чемпионат вновь будет приостановлен, а это уже может привести к коллапсу всего сезона. Напомним, что пресловутый вирус уже обнаружили у трёх игроков Пьянезе, команды из Серии С.

Завершится ли чемпионат адекватным образом? Когда мы вновь увидим полноценную, со зрителями, Серию А? Не перебарщивают ли власти с ограничениями? Очень жаль, что перед финишем столь интересно начинавшегося сезона приходится задаваться такими вопросами.