Италия

"Нерадзурри" снялись с турнира из-за эпидемии коронавируса.

Официальный сайт Интера сообщил, что клуб не будет выступать в Юношеской лиги УЕФА.

"Нерадзурри" должно были сыграть в ответном матче против Ренна в 1/8 финала. Тем не менее, этот поединок не состоится.

Матч должен был пройти во Флоренции. Ожидается, что Интеру будет засчитано техническое поражение.

Ранее сообщалось, что матч ПСЖ – Боруссия Д состоится без зрителей, Ливерпуль отменит парад и матчи в Премьер-лиги могут проходить без зрителей, по-прежнему, из-за риска заразиться коронавирусом.

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