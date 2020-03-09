Италия

Коронавирус может внести серьезные коррективы в европейский футбол.

Руководство Серии А намерено обратиться к УЕФА с просьбой отложить проведения чемпионата Европы-2020 году из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

"Если итальянские власти 10 марта поддержат предложение отменить все внутренние спортивные соревнования до 3 апреля, то Серия А попросит УЕФА перенести Евро-2020 на несколько недель или на 2021 год. Это позволит доиграть матчи чемпионата Италии в июне", — написал Скира в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что все поединки Серии А приостанавливаются следуя указу премьер-министра Италии об отмене всех мероприятий.

Также известно, что из-за коронавируса играть в Юношеской лиге УЕФА отказался Интер.