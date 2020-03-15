Стал известен один из вариантов завершения текущего чемпионата Италии.
Роналду против Кандревы.getty images
15 марта 2020, 09:28
Согласно информации La Repubblica, чемпионат Италии может возобновиться 2 мая и продлиться до 30 июня.
Отметим, что по началу поединки будут проходить без зрителей, а завершать турнира планируют уже с болельщиками на трибунах.
Тренировочные сессии команд при таких раскладах должны возобновиться в середине апреля.
Напомним, что врачи итальянских команд будут увольняться в случае возобновления тренировок во время карантина.