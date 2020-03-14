Италия

Медицинские работники клубов Серии А считают тренировки в условиях эпидемии опасными для футболистов.

Работники медицинских служб и игроки команд Серии А выступили против возобновления тренировок в условиях продолжающегося в Италии карантина — сообщает Football Italia.

Медицинская служба Серии А заявила, что проведение общего тренировочного процесса подвергает дополнительному риску заражения как игроков, так и обслуживающий персонал клубов, и призвала не проводить тренировки.

Представители профсоюза футболистов пригрозили забастовкой, а врачи клубов договорились увольняться в знак протеста, если тренировки возобновят.

"Некоторых моих коллег вызывали руководители клубов, чтобы обсудить возобновление тренировок с понедельника, – заявил доктор Лацио Иво Пульчини в интервью Radio Radio. – Это совершенно недопустимо, и мы договорились подавать в отставку, если нас будут принуждать дать разрешение на общие тренировки".

Ранее сообщалось, что президенты Лацио и Ювентуса поругались по поводу возобновления тренировок.

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