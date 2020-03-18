Переговоры Милана и Рангника провалились

Италия

Немец не будет тренировать "россонери".

Немецкий специалист Ральф Рангник, ныне возглавляющий департамент спорта в компании Red Bull, не будет тренировать Милан. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Стороны не сумели договориться об условиях контракта.

Помимо Рангника, кандидатами "россонери" на тренерский пост являются Марселино, Массимилиано Аллегри и Андрей Шевченко.

Контракт Шевченко со сборной Украины истекает этим летом.