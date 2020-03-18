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    18 марта 2020, 12:51

    Переговоры Милана и Рангника провалились

    Немец не будет тренировать "россонери".

    Ральф Рангник, Getty Images
    Ральф Рангник, Getty Images 18 марта 2020, 12:51

    Немецкий специалист Ральф Рангник, ныне возглавляющий департамент спорта в компании Red Bull, не будет тренировать Милан. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

    Стороны не сумели договориться об условиях контракта.

    Помимо Рангника, кандидатами "россонери" на тренерский пост являются Марселино, Массимилиано Аллегри и Андрей Шевченко.

    Контракт Шевченко со сборной Украины истекает этим летом.

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