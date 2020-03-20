Италия

Французский нападающий может воссоединиться с Антонио Конте.

Интер определил Оливье Жиру в качестве одной из главных целей на ближайшее лето, сообщает Gazzetta dello Sport.

Летом соглашение французского нападающего с Челси подойдет к концу, а Антонио Конте видит Жиру отличным дополнением к составу Интера.

В текущем сезоне Оливье Жиру провел 13 поединков, в которых отметился тремя забитыми голами.

Напомним, что французским нападающим также всерьез интересовался один из лидеров Серии А — Лацио.