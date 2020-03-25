Италия

Шведский нападающий рассматривает варианты своего будущего.

Златан Ибрагимович может завершить карьеру игрока ближайшим летом, а потому во время возникшей из-за коронавируса паузы швед размышляет над своим будущим.

Согласно информации Calciomercato, Ибрагимович всерьез задумался над карьерой агента. Тренерская же деятельность слабо привлекает шведа.

Нападающий не особо рад уходу Звономира Бобана, а потому не собирается продлевать контракт с Миланом.

Напомним, что "россонери" уже определились с заменой для Ибрагимовича.

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