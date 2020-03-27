Италия

Похоже, без футбола болельщики остались надолго.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора высказал свое мнение о том, когда чемпионат Италии сможет вновь стартовать, учитывая бушующую пандемию коронавируса в стране.

"Прогнозы, которые заставили нас думать, что мы сможем возобновить спортивные соревнования в конце апреля или мае, были слишком оптимистичными, учитывая развитие чрезвычайной ситуации в области здравоохранения".

"Могу с уверенностью сказать, что, если возобновится какое-либо спортивное мероприятие, оно обязательно будет происходить за закрытыми дверями".

"Невозможно думать иначе, но у меня также есть некоторые сомнения относительно даты третьего мая. Мы должны очень часто адаптировать наши решения на фоне развития эпидемии".

"Федерация может принять решение отложить матчи до конца лета. Я читал предложения о июле и августе, но ситуация все еще сложная", — сказал Спадафора Chi Rai 3.

Ранее сообщалось, что клубы Серии А намерены попросить льготы у правительства, чтобы преодолеть последствия финансового кризиса.