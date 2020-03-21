Италия

Вполне вероятно, что коронавирус повлияет и на сезон-2020/21.

Поединки следующего сезона итальянской Серии А могут проходить без зрителей вплоть до октября из-за пандемии коронавируса, которая распространилась не только в Италии, но и по всей Европе. Об этом сообщил эпидемиолог из итальянской оперативной группы Пьерлуиджи Лопалько.

"Мы должны объяснить все людям, но не терроризировать их. Я думаю, что болельщики, возможно, не смогут посещать футбольные матчи до октября. Я прогнозирую, что ограничительные меры в отношении передвижения по улицам будут продолжаться по крайней мере до лета".

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"Конечно, необходимо ввести некоторые меры по смягчению карантина в будущем, поэтому мы вернемся к работе и будем обдумывать наши дальнейшие действия. В любом случае, все это должно быть сделано очень медленно и осторожно", — приводит слова итальянского эпидемиолога Football Italia.

Ранее сообщалось, что Серия А рассматривает вариант с сокращением зарплат футболистам.

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