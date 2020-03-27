Италия

Польский форвард намерен уйти из Наполи.

Нападающий Наполи Аркадиуш Милик попросил руководство отпустить его в другую команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, 26-летний поляк твердо решил сменить клубную прописку, поскольку в его услугах заинтересованы мадридский Атлетико и Милан.

В связи с возможным уходом Диего Косты, "матрасники" намерены подписать нового игрока в линию атаки. Отмечается, что Атлетико уже провело предварительные переговоры с Миликом.

Ранее сообщалось, что Наполи готов расстаться с Аркадиушем Миликом и выставить его на трансфер.

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