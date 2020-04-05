Италия

Албанец рассказал о своем кумире и поделился мечтой.

Защитник Вероны Мараш Кумбулла назвал своего кумира детства и самого сложного соперника в интервью.

"В детстве в моей комнате висел постер Кьеллини. Я всегда восхищался его самоотдачей и желанием развиваться. Он – настоящий боец на поле.

Из нападающих больше всего проблем мне создал Дибала с его физическими и техническими качествами. Он похож на канатоходца.

Мечтаю сыграть в Лиге чемпионов", – приводит слова Кубмуллы портал Football Italia.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 19 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Интер может подписать Кумбуллу на место Година.

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