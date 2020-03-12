Италия

Заражение коронавирусом нападающего Сампдории Маноло Габбьядини заставило Верону принять превентивные меры.

Верона решила ввести карантин на неопределенный срок после информации о заражении коронавирусом форварда Сампдории Маноло Габбьядини — сообщил официальный сайт "мастиффов".

Верона отменила все тренировки всех команд и намерена провести тесты всех футболистов и сотрудников клуба.

Волнение веронцев можно понять, поскольку 8 марта "джаллоблу" играли против Сампдории, в составе которой 61 минуту на поле провел Габбьядини.

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