Италия 12 марта 2020, 19:59 Верона объявила карантин из-за коронавируса Заражение коронавирусом нападающего Сампдории Маноло Габбьядини заставило Верону принять превентивные меры. Фото ФК Верона 12 марта 2020, 19:59 Верона решила ввести карантин на неопределенный срок после информации о заражении коронавирусом форварда Сампдории Маноло Габбьядини — сообщил официальный сайт "мастиффов". Верона отменила все тренировки всех команд и намерена провести тесты всех футболистов и сотрудников клуба. Волнение веронцев можно понять, поскольку 8 марта "джаллоблу" играли против Сампдории, в составе которой 61 минуту на поле провел Габбьядини. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Маноло Габбьядини Команды Верона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте