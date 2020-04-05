Италия

У Кутроне, Пессельи и Влаховича не обнаружили следов болезни.

Фиорентина сообщила, что Патрик Кутроне, Херман Песселья и Душан Влахович вылечились от коронавируса.

Три игрока прошли тест на вирус, который оказался отрицательным, и теперь их здоровью ничего не угрожает.

Читайте также: Как живут итальянские спортивные СМИ в период карантина

Кутроне, Песселья и Влахович оказались в числе ряда сотрудников Фиорентины, у которых обнаружили коронавирус в середине марта. С тех пор игроки находились в режиме самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Фиорентина планирует подписать новый контракт с Федерико Кьезой.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.