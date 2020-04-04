Италия

Несмотря на отсутствие матчей, тем для разговора у местной прессы предостаточно.

Несмотря на разгар эпидемии, в Италии продолжают выходить печатные СМИ. Они считаются товаром первой необходимости, поскольку стали для многих итальянцев частью привычного образа жизни. Люди старшего поколения, буквально, узнают новости из газет, не говоря уже о том, что интернет для жителей Италии в среднем не столь важен и ценен, как для жителей крупных городов Украины. Итальянцы, за редким исключением, не "живут" в фейсбуке и меньше времени уделяют соцсетям (хотя вездесущий Инстаграм набрал высокую популярность ещё до карантина), а вот неспешно полистать страницы любимой газеты под чашечку кофе – давно сложившаяся традиция. Есть и чисто практическая сторона: в газетах публикуются бланки, которые в условиях карантина необходимо заполнять для выхода из дому.

Как следствие, газетные киоски и "табаккерии" (многофункциональные магазинчики, где вместе с сигаретами продаётся и пресса) открыты наряду с аптеками и супермаркетами. Конечно, из-за карантина там гораздо меньше покупателей, люди стараются не выходить лишний раз на улицу, а газеты доставляются и на дом, но в онлайн ушла лишь часть местных СМИ. В этом – кардинальное отличие от Украины. Пока наша печатная пресса по большей части взяла паузу, а журнал "Футбол" выпускает "карантинную" электронную версию, ведущие спортивные СМИ Италии продолжают выходить, соблюдая привычный график. Каждый день на прилавках появляются свежие выпуски "Гадзетты делло Спорт", "Коррьере делло Спорт" и "Туттоспорта" — большой тройки газет, освещающих мир спорта и в первую очередь футбола.

Журналисты, конечно, работают из дому, благо при современных коммуникациях для выпуска номера нет необходимости собираться в одном помещении. Интервью – только по телефону, что, впрочем, не было проблемой и до карантина. Проблема в другом. О чём можно писать в таких объёмах, когда чемпионат остановлен и неизвестно когда возобновится? Попробуем разобраться, вооружившись подборкой свежей итальянской прессы.

Тема №1. Планы возобновления чемпионата

Самый актуальный вопрос, мнения по которому кардинально разнятся. Здесь много как эмоций (в Италии от коронавируса скончались уже более 12 тысяч человек), так и сухого расчёта – клубы продвигают выгодное им решение продолжить либо завершить сезон. СМИ в свою очередь ретранслируют чью-либо точку зрения, а также фиксируют: Интер с Миланом за немедленную остановку чемпионата, Наполи с Лацио требуют продолжать, остальные так или иначе примыкают к одному из лагерей. "Коррьере делло Спорт" от 31 марта подробно рассматривает все "за" и "против", попутно комментируя варианты, предложенные УЕФА.

Тема №2. Финансы

Затянувшийся карантин неизбежно приводит к финансовому кризису, и весь мир спорта теперь размышляет, как бы смягчить его последствия. Одно из решений – снижение зарплат. Примером здесь Ювентус, игроки которого по соглашению с руководством вовсе оказались от жалования за четыре месяца и, как следствие, стали героями обложек спортивных газет. "Делайте как Ювентус", – гласит первая полоса туринского "Туттоспорта" от 30 марта (заметим, что спустя два дня у них по той же теме вышел и заголовок "Браво, Интер"). Есть и масштабные исследования. Например, "Гадзетта делло Спорт", вышедшая 26 марта, посвятила четыре полосы балансу клубов Серии А за сезон-2018/19. Разумеется, в контексте нынешних проблем.

Тема №3. Трансферные слухи

Бесконечная тема, обожаемая итальянскими СМИ в любое время года. Купит ли Барселона Лаутаро Мартинеса? Куда могут перейти Тонали и Кастровилли? Станет ли Ювентус избавляться от Игуаина? Кто покинет Наполи? Завершит ли Ибрагимович карьеру уже этим летом? А вдруг тогда вернут Пьонтека? Как вообще продолжится перестройка Милана? Подпишет ли Фонсека кого-либо из игроков Шахтёра? Какое будущее ждёт Льянко? Продлят ли контракт с Велозу? Что делать Фавилли? А как дела в низших лигах, кого куда сватают? На прочтение всех соответствующих текстов может уйти целый день.

Тема №4. Интервью

Они никуда не делись. Более того, прямая речь стала лишь актуальнее в дни, когда нет "живого" футбола. Арриго Сакки в свой 74-й день рождения вспоминает эпизоды богатейшей карьеры. Карло Анчелотти делится мыслями о футболе после карантина. Пепе Рейна рассказывает, как болел коронавирусом. Ильи Таре убеждает, что сезон необходимо продолжить, а Урбано Каиро – напротив, что здоровье важнее футбола. Плюс небольшие интервью менее звёздных, но по-своему интересных персонажей вроде Франческо Капуто из Сассуоло. Обилие знаковых людей в Кальчо создаёт фактически бездонный источник информации.

Тема №5. Карантин

Куда же без него? Обязательно публикуют новости о здоровье футболистов, которые теперь стали куда более позитивными: Патрик Кутроне выздоравливает, Маноло Габбьядини уже приступил к тренировкам, а Даниэле Ругани даже толком не почувствовал симптомов. Очень популярны фотографии "домашних" тренировок спортсменов (не обязательно футболистов), они атмосферные и порой весьма забавные. Есть и отдельные мини-сюжеты: например, Алехандро Гомес показал впечатляющую коллекцию футболок, а Ромелу Лукаку качается аки тяжелоатлет.

Остальное

Время от времени газеты обращаются к истории Кальчо, хотя на эти темы в Италии предпочитают издавать книги, а не писать статьи в периодические издания. Не забывают о вестях из-за рубежа, от серьёзных текстов до любопытных казусов (так, премьер-министр Албании Эди Рама мелькнул на фото в куртке с эмблемой Ювентуса и действительно оказался ярым болельщиком "старой синьоры"). Упоминают даже о чемпионате Беларуси, который продолжается вопреки эпидемии. "Fare la sauna, bere tanta vodka e lavorare molto", – цитирует "Гадзетта" растиражированную фразу Александра Лукашенко. Плюс, конечно же, общественно-политические новости, которые традиционно публикуются на заключительных страницах спортивных СМИ. Сейчас, когда люди сидят по домам, эта итальянская привычка особенно актуальна.