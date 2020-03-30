Италия

Рокко Коммиссо собирается обсудить с игроками возможность сокращения или приостановки выплаты зарплат.

Президент Фиорентины считает, что "фиалки" не уступят игрокам Ювентуса, согласившимся на "заморозку" зарплат, в готовности помочь клубу пережить пандемию коронавируса.

"Юве продемонстрировал отличный пример для подражания, – цитирует Рокко Коммиссо Tuttosport. – Думаю, ему должны последовать и другие. Во всяком случае, мы рассматриваем такой вариант. Пандемия COVID-19 ужасна, но у нее есть и положительный момент: люди становятся ближе друг к другу, более сплоченными, стремятся помочь друг другу".

"Слава Богу, у тех сотрудников клуба, которые заразились, все хорошо, и, уверен, они поправятся. Фиорентина и раньше была сплоченным коллективом, но теперь просто превратилась в одну семью, и, думаю, в желании помочь своему клубу мы не уступим Ювентусу".

Также Коммиссо прокомментировал возможные варианты завершения чемпионата: "Давайте не будем забегать вперед. Сейчас надо думать не о футболе, а о сохранении жизней и здоровья людей. Когда ситуация не будет столь напряженной, мы вернемся к тренировкам. Но это точно будет не скоро, поэтому есть серьезные опасения, что чемпионат вообще не будет закончен".

Ранее сомнения в целесообразности завершения первенства Серии А высказал президент Торино Урбано Каиро.

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