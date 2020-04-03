Италия

Рокко Коммиссо планирует серьезные инвестиции в клуб.

Президент Фиорентины Рокко Коммиссо в будущем намерен сделать из "фиалок" одну из лучших команд Италии, поэтому он планирует сделать серьезные инвестиции в команду.

"Прямо сейчас я не думаю о летнем трансферном окне. Конечно, у нас есть определенные планы, исходя из того, какие позиции требуют усиления".

"Кто-то хочет уйти, кто-то хочет остаться и кого-то мы должны подписать. Сейчас я не намерен зарабатывать на клубе. Я хочу инвестировать деньги".

Также американский бизнесмен высказался о будущем лидера своей команды Федерико Кьезы.

"Мы не можем встретиться с ним сейчас. Все виной — пандемия коронавируса. Но крайне важно подписать новый контракт, как для нас, так и для него", — приводит слова Коммимо Football Italia.

Напомним, ранее Рокко Коммиссо заявил, что собирается обсудить с игроками возможность сокращения или приостановки выплаты зарплат.

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