Рокко Коммиссо планирует серьезные инвестиции в клуб.
Рокко Коммиссо, Getty Images
03 апреля 2020, 11:20
Президент Фиорентины Рокко Коммиссо в будущем намерен сделать из "фиалок" одну из лучших команд Италии, поэтому он планирует сделать серьезные инвестиции в команду.
"Прямо сейчас я не думаю о летнем трансферном окне. Конечно, у нас есть определенные планы, исходя из того, какие позиции требуют усиления".
"Кто-то хочет уйти, кто-то хочет остаться и кого-то мы должны подписать. Сейчас я не намерен зарабатывать на клубе. Я хочу инвестировать деньги".
Также американский бизнесмен высказался о будущем лидера своей команды Федерико Кьезы.
"Мы не можем встретиться с ним сейчас. Все виной — пандемия коронавируса. Но крайне важно подписать новый контракт, как для нас, так и для него", — приводит слова Коммимо Football Italia.
Напомним, ранее Рокко Коммиссо заявил, что собирается обсудить с игроками возможность сокращения или приостановки выплаты зарплат.
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