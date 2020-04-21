Италия

Бывший директор Милана Звонимир Бобан считает причину своего увольнения несправедливой.

Звонимир Бобан собирается обратиться в суд, считая свое увольнение с поста директора Милана незаконным — сообщает Tuttosport.

В одном из интервью Бобан покритиковал исполнительного директора Милана Ивана Газидиса за то, что тот втайне от него и другого директора, Паоло Мальдини, вел переговоры с Ральфом Рангником, который в следующем сезоне должен занять пост тренера "россонери", после чего оказался безработным.

Возмущенный хорват заявил, что не думал, что находится в Северной Корее, где запрещено высказывать свою точку зрения. Его бывший коллега Мальдини оказался более предусмотрительным и обошелся без прямой критики в адрес непосредственного начальника.

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