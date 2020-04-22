Италия

Ивуариец поделился своими планами в новом клубе.

Нападающий Фиорентины Кристиан Куаме рассказал, о чем мечтает после своего восстановления от травмы и возвращения на поле.

Ивуариец перешел в Фиорентину в январе этого года, но пока продолжает процесс восстановления от разрыва крестообразных связок.

"Хочу как можно скорее вернуться на поле. Мечтаю однажды сыграть с Фиорентиной в Лиге чемпионов. Было бы здорово выиграть несколько трофеев и, возможно, сыграть на чемпионате мира с Кот-д'Ивуаром.

Мой первый гол станет прекрасным моментом. Посвящу его семье и всем, кто борется с вирусом. Хочу забить в дебютном матче за Фиорентину, хотя и не уверен, что матч пройдет при зрителях", – рассказал Куаме в интервью изданию Gazzetta dello Sport.

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