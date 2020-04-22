Италия

Римляне намерены провести переговоры с боснийцем.

Будущее нападающего Эдина Джеко в Роме находится под вопросом из-за его высокой зарплаты, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Боснийский форвард на данный момент является самым высокооплачиваемым игроком римского клуба, получая 7 миллионов евро за сезон. В связи с ухудшившейся экономической ситуацией "волки" не смогут позволить себе выплачивать его зарплату.

В ближайшее время руководство клуба планирует встретиться с 34-летним игроком и предложит ему либо согласиться на сокращение зарплаты, либо искать новый клуб.

Действующий контракт Джеко с Ромой рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне нападающий провел 32 поединка в футболке "джаллоросси", забив 15 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что игроки Ромы отказались от зарплаты на четыре месяца.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.