Италия

Исполнительный диретор Ромы Гвидо Фиенга поблагодарил футболистов и тренерский штаб за отказ от зарплаты на четыре месяца.

Игроки первой команды Ромы, а Также тренер Паулу Фонсека и его штаб приняли решение помочь клубу пережить экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, отказавшись от зарплат, за что заслужили слова благодарности от Гвидо Фиенги.

"Мы всегда говорили о том, что Рома — это единая семья, – цитирует исполнительного директора официальный сайт клуба. – И решение отказаться от зарплат на четыре месяца стало подтверждением этому. Этот благородный жест поможет сохранить зарплату работникам клуба. Я горжусь командой и ее тренерским штабом!»

Три недели назад игроки Ювентуса также отказались от зарплаты за четыре месяца, чтобы помочь клубу.

Ранее сообщалось, что Рома начала обеспечивать пожилых жителей итальянской столицы продуктами питания и лекарствами.

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