Италия

Судьба хавбека может решиться в ближайшее межсезонье.

В итальянских СМИ ранее появилась информация, что Вест Хэм в будущее трансферное окно хочет укрепить свои ряды полузащитником Аталанты Русланом Малиновским.

Кроме того, сообщалось, что в услугах украинского футболиста также заинтересована Фиорентина. Сам хавбек подтверждал, что "фиалки" хотели приобрести игрока прошлым летом.

Football.ua провел опрос среди своих читателей с вопросом, какое решение должен принять Малиновский — уйти в Вест Хэм или Фиорентину, или же остаться в Аталанте.

По результатам голосования, 57,7% проголосовали за то, что игроку стоит остаться в составе бергамасков. Еще 29,1% считает, что Руслан должен перейти в лондонский клуб, а 16,3% уверены, что лучшим вариантом продолжения карьеры будет Фиорентина.