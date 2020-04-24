Италия

Бывший полузащитник рассматривает варианты работы в будущем.

Андреа Пирло рассказал о том, что вел переговоры с несколькими командами и готов к переезду в другую страну.

"Я контактировал с некоторыми командами, теперь посмотрим. Я не против переехать, у меня нет проблем с поездками за границу.

Я был в Нью-Йорке в качестве игрока, могу начать в другом месте. Не скучаю по футболу, готов к чему-то другому. После двух лет дома я знаю, что хочу сделать", — передает слова Пирло Football Italia со ссылкой на интервью с Кристианом Вьери в Instagram.

Напомним, ранее Пирло заявил, что не хочет работать с молодежными командами и хочет получить в свое распоряжение сразу взрослую команду.