Италия

Полузащитник Ромы привлек внимание со стороны французской команды.

Лоренцо Пеллегрини заинтересовал ПСЖ, сообщает Sky Sport.

По информации источника, инициатива приобретения 23-летнего футболиста исходит от спортивного директора Леонардо.

Сообщается, что у Лоренцо есть опция выкупа: любой клуб сможет его выкупит за 30 миллионов евро, но в период с 1 по 31 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Лоренцо Пеллегрини заинтересованы Интер и Арсенал.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.