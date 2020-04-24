Полузащитник Ромы привлек внимание со стороны французской команды.
ЛОРЕНЦО ПЕЛЛЕГРИНИ, GETTY IMAGES
24 апреля 2020, 23:51
Лоренцо Пеллегрини заинтересовал ПСЖ, сообщает Sky Sport.
По информации источника, инициатива приобретения 23-летнего футболиста исходит от спортивного директора Леонардо.
Сообщается, что у Лоренцо есть опция выкупа: любой клуб сможет его выкупит за 30 миллионов евро, но в период с 1 по 31 июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Лоренцо Пеллегрини заинтересованы Интер и Арсенал.
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