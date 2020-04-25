Италия

Молодой форвард может вернуться в Италию.

Нападающий Эвертона Мойзе Кин предстоящим летом может вернуться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 20-летний футболист попал в сферу интересов Ромы, которая планирует арендовать его с последующим возможным правом выкупа.

Руководство Эвертона, в свою очередь, запросило информацию по Крису Смоллингу. "Ириски" рассматривают вариант с трансфером центрбека, если Рома не будет выкупать его у Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Мойзе Кин также входит в сферу интересов Интера. Британское издание Express утверждает, что сумма перехода может составить 25 миллионов фунтов.

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