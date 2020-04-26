Италия

Форвард Лацио вспомнил о времени под руководством Унаи Эмери.

У Чиро Иммобиле не лучшие воспоминания от нахождения в Севилье, когда его главным тренером был Унаи Эмери.

"Мне было некомфортно там, шансов давали немного. Я хотел уйти зимой, но Эмери попросил остаться. Я вышел, забил два гола, а он снова вывел меня из состава".

"После этого я понял, что он вообще ничего не понимает", — приводит ElDesmarque.

Ранее сообщалось, что Эвертон готов сделать Иммобиле самым высокооплачиваемым игроком клуба.

В текущем сезоне Иммобиле провел 26 матчей в Серии А: на его счету 27 голов и 8 результативных передач.

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