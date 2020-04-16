Италия

Полузащитник Лацио Луис Альберто поделился впечатлениями о сезоне-2019/20.

По мнению лучшего ассистента Серии А, нынешний сезон складывался для Лацио практически идеально, если бы не пандемия COVID-19.

“Сезон начался для нас не особо удачно, но после матча против Аталанты в Риме дело пошло на лад, – сказал испанец в интервью Lazio Style Radio. – Мы получали удовольствие от игры, и игра в нашем исполнении приносила удовольствие болельщикам. Не знаю, какими мы финишируем, вторыми или первыми, и как вообще закончится этот сезон, но все мы играем здорово".

"Особенно это касается Иммобиле. Надеюсь, что если сезон возобновится, Чиро забьет 40 голов! Вот только что бы он делал без моих передач (смеется)? Так что он в долгу передо мной, и я жду очень ценного подарка. Rolex, например, подойдет".

В нынешнем сезоне на счету воспитанника Севильи 5 голов и 13 голевых передач в 30-ти матчах во всех турнирах. Всего за 4 сезона в Лацио 27-летний игрок провел 124 матча и забил 24 мяча. Ранее Луис Альберто выступал за Севилью (9, 0), Барселону В (аренда, 38, 11), Ливерпуль (12, 0), Малагу (аренда, 20, 2) и Депортиво (аренда, 31, 6).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.