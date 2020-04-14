Италия

Нападающий Лацио по-прежнему нацелен на чемпионский титул.

Чиро Иммобиле настроен доиграть чемпионат и верит, что Лацио по силам бороться за титул Серии А. Форвард готов сделать все, что в его силах.

"Наши амбиции остаются. Очевидно, что мы не думали о футболе. Теперь мы должны подготовиться мысленно. У нас есть 12 игр, чтобы продолжать мечтать.

Это как начало чемпионата. Будет трудно, но мы сделаем все возможное, чтобы люди снова улыбались. Посмотрим, какая будет ситуация после этой остановки. Я сделаю все возможное для победы в Серии А", — приводит слова Иммобиле Football Italia.

Напомним, что Лацио после 26 туров находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от Ювентуса на одно очко. Ранее предполагалось, что матчи Серии А могут до конца года проходить без болельщиков.