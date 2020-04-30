Украина

Украинец высказался о специалистах, с которыми он успел поработать.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Болбат признался, что нынешний наставник Ромы Паулу Фонсека является лучшим тренером-мотиватором, что которым он успел поработать за всю свою профессиональную карьеру.

"Паулу Фонсека — лучший тренер-мотиватор. Было много теорий, установок, трудно не повторяться. Иногда он находил очень важные слова, чтобы дать импульс команде. Еще бы отметил как хорошего тренера-мотиватора Андрея Шевченко".

Кроме того, Болбат назвал имя самого строгого специалиста, под руководством которого он играл. Мало кого удивит, что этим человеком стал бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу.

"Мирча Луческу — самый строгий тренер в моей карьере. Он мог держать в тонусе всех, был строгим наставником, но по делу. У него тренировочный процесс — как служба в армии. Даже после выходных давал такие тяжелые тренировки, что не хотелось этих выходных", — приводит слова Болбата официальный сайт УАФ.

Напомним, ранее Сергей Болбат рассказал о том, как поддерживает физическую форму в условиях карантина.

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