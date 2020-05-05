Италия

Защитник римлян надеется на скорейшее возвращение к матчам.

Патрик Габаррон считает, что футбол должен вернуться, как и все остальные сферы жизни, а также отметил, что Лацио не примет досрочное завершение сезона.

"Мы не боимся и при правильными мерами предосторожности должны вернуться на поле

Футбол ничем не отличается от любого другого бизнеса, мы были дома уже два месяца и хотим вернуться к работе. Если все остальное возвращается к нормальной жизни, почему бы и нет?

Досрочное завершение чемпионата? Мы бы этого не приняли. Для Лацио это исторический момент, у нас фантастический сезон. Они не могут отдать титул кому-то, когда за него такая жестокая борьба, и осталось 12 игр", - сказал Патрик El Chiringuito в Instagram.

Напомним, что правительство Италии разрешило футбольным командам возобновить тренировки.