Италия

С 4 мая все футбольные команды Италии могут начать тренировки с соблюдением правил безопасности.

После распоряжения премьер-министра Италии Джузеппе Конте о переходе ко второй фазе выхода из карантина, МВД выпустило циркуляр для префектов полиции, в котором говорится, что тренировки спортсменов командных видов спорта больше не является нарушением — сообщает La Repubblica.

Причем разрешение тренироваться касается не только клубов Серии А, но и других дивизионов при условии, что клубы смогут обеспечить выполнение всех требований безопасности и соответствующее разрешение дадут региональные власти.

Ранее правительства некоторых регионов Италии (Эмилия-Романья, Лацио, Тоскана, Кампанья и Сардиния) разрешили командам приступить к тренировкам с соблюдением мер предосторожности, и в субботу Сассуоло, Болонья и Парма официально объявили о начале подготовки к возобновлению сезона.

Стало известно, что все клубы Серии А единогласно поддержали идею возобновления сезона-2019/20.

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