Италия

Полузащитник Лацио Луис Альберто подпишет с клубом новый контракт до лета 2025 года.

Луис Альберто подтвердил, что новый контракт с Лацио уже согласован, хотя и не подписан, и рассказал о том, что планирует делать после завершения карьеры футболиста.

"До 2025 года я точно буду играть за Лацио, – цитирует испанца ANSA. – А потом, кто знает, займу место Симоне Индзаги. Мне очень нравится наш тренер! Когда я только приехал сюда, он даже не знал, как меня зовут, но всегда очень хорошо ко мне относился. И сейчас наши отношения можно назвать идеальными".

27-летний кандидат в национальную сборную Испании (1 матч, 0 голов) выступал за Севилью (9 матчей во всех турнирах, 0 голов), Барселону В (38, 11), Ливерпуль (12, 0), Малагу (20, 2), Депортиво (31, 6) и Лацио (124, 24).

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