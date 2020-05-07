Италия

Туринский клуб заинтересован в подписании полузащитника Ромы.

Николо Дзаньоло в матче с Юве, Getty Images

Николо Дзаньоло в матче с Юве, Getty Images

Ювентус находится в поисках вариантов усиления атакующей линии и попытается подписать полузащитника Ромы Николо Дзаньоло.

Как сообщает портал Calciomercato, руководство туринского клуба готово предложить "волкам" Федерико Бернардески в обмен на молодого хавбека.

Рома не заинтересована в расставании с Дзаньоло и продложит ему новый контракт. Действующее соглашение полузащитника с римлянами рассчитано до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов продать Сами Хедиру летом.

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