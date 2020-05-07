Туринский клуб заинтересован в подписании полузащитника Ромы.
Николо Дзаньоло в матче с Юве, Getty Images
07 мая 2020, 10:26
Ювентус находится в поисках вариантов усиления атакующей линии и попытается подписать полузащитника Ромы Николо Дзаньоло.
Как сообщает портал Calciomercato, руководство туринского клуба готово предложить "волкам" Федерико Бернардески в обмен на молодого хавбека.
Рома не заинтересована в расставании с Дзаньоло и продложит ему новый контракт. Действующее соглашение полузащитника с римлянами рассчитано до июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Ювентус готов продать Сами Хедиру летом.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.