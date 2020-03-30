Италия

Урбано Каиро высказал свое мнение по поводу завершения сезона-2019/20.

По словам президента Торино Урбано Каиро, нынешний чемпионат Италии завершить нереально в условиях пандемии, а вручать трофей по итогам уже сыгранных матчей несправедливо.

"По моему мнению, чемпионат уже закончен, и доиграть его не удастся. – сказал Каиро в интервью Radio 1. – А в такой ситуации чемпионский титул присуждать нельзя".

Также президент Торино прокомментировал возможные сокращения зарплат футболистов: "В сложных обстоятельствах придется принимать непростые решения. Думаю, каждых должен вносить посильный вклад в общую борьбу. Более, чем уверен, что игроки думают так же, и договориться с ними будет несложно".

Ранее президент Ассоциации профессиональных футболистов Италии Дамиано Томмази призвал не завершать нынешний чемпионат, а экс-тренер чемпионов мира 2006 года Марчелло Липпи уверен, что его надо доиграть.

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