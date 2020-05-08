Италия

Football.ua продолжает вспоминать самые яркие моменты игры лучших команд чемпионата Италии.

Несмотря на то, что в главные конкуренты Ювентусу на сезон-2019/20 прочили Интер, оказалось, что есть более достойный кандидат на эту роль — Лацио.

Римские "орлы" уже сумели обыграть чемпиона дважды в сезоне — в первенстве Серии А и в поединке за Суперкубок Италии, и на момент остановки турниров наступали на пятки "старой синьоре", отставая от "бьянконери" лишь на одно очко.

Лацио уступает Аталанте по результативности, однако имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, что говорит о сбалансированности коллектива Симоне Индзаги.

Кроме того, в составе "бьянкочелести" играют лучший бомбардир Серии А Чиро Иммобиле (27 голов) и лучший ассистент Луис Альберто (12 результативных передач), но и на моменты с участием других футболистов тоже стоит посмотреть.

Лацио точно не откажется от надежды выиграть чемпионат и уже приступил к подготовке к возобновлению сезона.

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