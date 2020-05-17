Италия

Элитную итальянскую лигу поддержал профсоюз футболистов.

На следующий день после того, как премьер-министр Италии разрешил проводить групповые тренировки футбольным командам, и спустя сутки после того, как министерство спорта и федерация футбола Италии утвердили протокол возобновления сезона, на Апеннинах возникла новая проблема — сообщает Gazzetta dello Sport.

Руководство Серии А неожиданно потребовало внести изменения в протокол возобновления сезона. Помимо незначительных уточнений, главной проблемой видится пункт, согласно которому при выявлении зараженного футболиста на двухнедельный карантин отправляется вся команда, а не только игрок.

По мнению боссов лиги, если снимать целые команды на две недели с соревнований (при том, что в неделю планируется проводить по два тура), то чемпионат не закончится не только до 2 августа (как планируется) но и вообще может не закончиться.

Поддержал Серию А и итальянский профсоюз футболистов, который также требует четкого определения того, какую ответственность и при каких обстоятельствах понесут те, кто станет причиной возможного заражения игроков.

Ранее сообщалось, что в субботу, 16 мая, в Парме выявили двух зараженных коронавирусом футболистов