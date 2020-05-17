Италия

Итальянская команда прошла тест на COVID-19.

Парма прошла тест на коронавирус, сообщил официальный сайт команды.

Были протестированы порядка 60 человек. У двух футболистов первые тесты оказались положительными, а вторые – отрицательные.

Тем не менее, руководство приняло решение изолировать двух неназванных футболистов, чтобы избежать рисков. У этих игроков нет симптомов, но они будут находиться под наблюдением.

Отметим, что в понедельник Парма приступит к тренировочному процессу в группах.