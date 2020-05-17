Итальянская команда прошла тест на COVID-19.
Фото: ФК Парма
17 мая 2020, 00:35
Парма прошла тест на коронавирус, сообщил официальный сайт команды.
Были протестированы порядка 60 человек. У двух футболистов первые тесты оказались положительными, а вторые – отрицательные.
Тем не менее, руководство приняло решение изолировать двух неназванных футболистов, чтобы избежать рисков. У этих игроков нет симптомов, но они будут находиться под наблюдением.
Отметим, что в понедельник Парма приступит к тренировочному процессу в группах.