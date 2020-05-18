Италия

Football.ua продолжает вспоминать самые яркие моменты игры лучших команд чемпионата Италии.

Проваливший первую половину сезона Милан к моменту ухода Серии А на карантин немного улучшил свои позиции.

На данный момент "россонери" занимают седьмое место в чемпионате, и хотя Лига чемпионов подопечным Стефано Пьоли точно не светит, добыть путевку в Лигу Европы вполне реально.

Игра "дьяволов" еще далека от совершенства, но моментов, достойных внимания, в поединках Милана хватало.