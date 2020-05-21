Италия

Итальянская лига разработала план для перемещения команд по стране на выездные матчи.

Все клубы Серии А получили рекомендации о правилах, согласно которым должны проходить выезды — сообщает Calciomercato.it.

Между городами команды могут перемещаться тремя видами транспорта — автобусом, поездом и самолетом. При поездке на автобусе рекомендуется не делать остановки (если это возможно), при полетах, по возможности, согласовывать с администрацией аэропортов подачу автобусов с командой прямо к трапу. В поездах максимально соблюдать меры безопасности и не допускать в вагоны посторонних.

В гостиницах у каждого члена команды должен быть отдельный номер, а также команда должна получить в свое распоряжение лестницу и лифт, которыми не пользуются другие жильцы.

Кроме общих требований, руководство Серии А уже разработало "логистику" для команд с учетом оставшихся выездных матчей.

Так, Ювентус на автобусе будет добираться на матчи с Торино (что естественно), Дженоа и Милана, на самолете — с Удинезе и Кальяри, на поезде — к Болонье и Сассуоло.

Интеру летать не придется вообще: в гости к Парме, Вероне, Дженоа и Аталанте "нерадзурри" отправятся на автобусе, в Рим и Феррару — на поезде. Их земляки из Милана слетают в Лечче, а на автобусе съездят на матч против Сампдории, все остальное — поездом.

Ни разу не придется использовать автобус Наполи. В Верону, Бергамо, Геную, Парму и Милан (на матч с Интером) подопечные Дженнаро Гаттузо отправятся самолетом, а в Болонью — на поезде.

Лацио из ведущих команд летать придется больше всего: к Аталанте, Лечче, Удинезе, Вероне, Торино и Ювентусу. Лишь в Неаполь "орлы" поедут на поезде. Рома половину поездок совершит на поезде (в Милан, Неаполь и Феррару), половину — по воздуху (в Брешию и дважды в Турин).

Ранее сообщалось, что Серия А не возобновится, как планировалось, 13 июня.

Также футбольные чиновники прорабатывают вариант с плей-офф за чемпионство и вылет.