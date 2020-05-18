Италия

Тренер Лечче Фабио Ливерани хочет знать, стоит ли готовить команду к новым матчам.

Фабио Ливерани считает, что в обстановке неопределенности ему будет трудно подготовить игроков.

"Необходимо четко знать, будут ли доиграны оставшиеся матчи сезона или нет, – цитирует тренера Лечче Football Italia. – Пора уже окончательно определиться. Ведь от этого зависит подготовка команды".

После 26-ти туров команда Евгения Шахова находится в зоне вылета и занимает 18-е место, но уступает Дженоа лишь по разнице забитых и пропущенных голов.

Если будет принято решение не доигрывать чемпионат, как во Франции, Нидерландах, Шотландии или Бельгии, то "джаллоросси" покинут Серию А, что, по мнению президента «салентини» Саверио Стикки Дамиани, будет несправедливо.

Ранее сообщалось, что возобновление Серии А в очередной раз отложили.