Италия

Вингер Ювентуса Дуглас Коста скучает по футболу.

Дуглас Коста надеется, что сезон в Серии А возобновится в ближайшее время, иначе он умрет от скуки.

"Я надеюсь, что сезон сможет возобновиться хотя бы через месяц, – цитирует бразильца Football Italia. – Я тренируюсь каждый день, провожу время дома с семьей. Но хотя я сейчас нахожусь с теми, кого люблю, но, будучи запертым в четырех стенах, просто не знаю, чем бы еще заняться".

Ранее сообщалось, что Серия А может возобновиться 31 мая.

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