Италия

Вингер чемпиона Италии Дуглас Коста рассказал о том, как игроки обсуждали снижение зарплат.

Дуглас Коста назвал причины, по которым игроки Ювентуса согласились на сокращение зарплат.

"Ситуация не очень приятная и непростая, – цитирует вингера Ювентуса Football Italia. – Мы все много обсуждали эту тему и пришли к выводу, что, даже если отбросить все соображения морально-этического свойства, то если мы не поможем клубу пережить непростой период, то это в конце концов все равно скажется на наших зарплатах".

"Клуб не виноват в том, что он и все остальные команды оказались в кризисе. Это не ошибки руководства, а пандемия, стихийное бедствие. Поэтому всем надо объединиться и поддержать друг друга".

"Сейчас мы не играем, но все серьезно работают индивидуально. Официально наш карантин заканчивается 3 апреля, но я говорил по телефону с Джорджо Кьеллини, и он сказал, что на эту дату рассчитывать не стоит. Ни у кого нет хрустального шара для предсказаний, и никто не знает, что будет в будущем в Италии, но даже по самым оптимистическим прогнозам мы не вернемся к тренировкам раньше 15-20 апреля".

Ранее сообщалось, что лидеры Ювентуса от лица команды поддержали просьбу клуба о сокращении зарплат. В итоге было принято решение, что игроки "старой синьоры" не получат зарплату в течение четырех месяцев, с марта по июнь.

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